В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию

1 декабря с 13:30 в Алтайском государственном техническом университете им. Ползунова пройдут полуфинальные соревнования командного студенческого чемпионата мира по программированию. Мероприятие состоится в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования, объявленной Министерством науки и высшего образования РФ.
В полуфинальных соревнованиях студенческого чемпионата мира по программированию заявлено около 60 команд из Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Киргизии. Алтайский край будут представлять пять команд, из них четыре команды Алтайского государственного технического университета и одна команда из Рубцовского индустриального института (филиала АлтГТУ). По условиям конкурса участники должны будут решить от 8 до 12 задач в течение пяти часов, потратив наименьшее количество времени и попыток.
Одновременно полуфинал пройдет в Барнауле, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Алма-Ате.
Лучшие команды примут участие в финале международного чемпионата, который пройдет весной 2020 г. в Москве. За право поездки поборются более 50 000 студентов из более чем 100 университетов.
30 ноября в АлтГТУ состоится Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и программированию.