Главбуха Счетной палаты Барнаула судят за избиение дворника

Новости 26.11.2019 10:25 289

В барнаульском суде прошло первое судебное заседание по делу главного бухгалтера Счетной палаты краевой столицы Ларисы Сулеймановой, пишет Толк.

Женщину обвиняют в избиении дворника, который получил перелом ребра.

История началась в августе прошлого года. Ранним утром Сулейманова пошла на работу, прихватив с собой пакет мусора, который она оставила в урне возле магазина. Это не понравилось дворнику Алексею Саночкину.

По словам главхуха Счетной палаты, мужчина отозвался о ней нецензурно, угрожал физической расправой, а в конце даже ударил ее. Женщина, после этого пошла на работу. На второй день, несмотря на отсутствие пакета с мусором женщина все равно столкнулась с тем же дворником, который, по ее словам, не преминул возможностью обматерить ее снова. В этот раз она позвала на помощь мужа, который ввязался в драку с дворником. Как утверждает Сулейманова, дворник первый нанес удар лопатой по ее мужу. После этого развернулась непродолжительная борьба.

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Однако, у дворника Саночкина другая версия. Он уверяет, что именно ее муж первым нанес удар, а конфликт начался из-за того, что Сулейманова постоянно оставляла пакеты в мусорке возле магазина, что в какой-то момент привело к конфликту. Саночкин уверяет, что после замечания, его самого оскорбили, но он ее не бил. В тот момент, когда он боролся с ее мужем, женщина нанесла ему удар ногой. Позднее в больнице выяснилось, что у него сломано ребро.

Сулейманова говорит, что не трогала дворника.

В тот день, по словам женщины, после драки она пошла на работу, а ее муж ушел в квартиру. Некоторое время спустя к ним пришли полицейские. Супругов пригласили в отдел для дачи показаний. Уже там они написали на Саночкина встречное заявление. Где-то через месяц стороны заключили мировое соглашение, однако на этом история не закончилась.

Как выяснилось позже, в конце ноября прошлого года Алексей Саночкин вновь вспомнил об инциденте и решил искать справедливости на этот раз в прокуратуре. Уже после этого дело попало в следственный отдел по Центральному району Барнаула.

Примечательно, что инициативность Саночкина, прежде всего, сыграла злую шутку с ним самим. Приговором мирового судьи ему назначили 200 часов исправительных работ, и, кстати, в тех материалах Сулейманова фигурировала как потерпевшая. Однако потом она стала обвиняемой. С третьей попытки в отношении нее все-таки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На первом суде потерпевшего не оказалось. О причинах неявки он не сообщил. Лариса Сулейманова категорически отрицает свою вину. Во время заседания представитель гособвинения зачитала некоторые материалы дела, в том числе заключения экспертизы, которая подробно описывает травму Саночкина, а также несколько характеристик на потерпевшего и обвиняемую.

Следующее заседание пройдет 4 декабря.