Суд встал на сторону барнаульцев, отравившихся роллами

Новости 26.11.2019 9:50 181

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда признала законной пять решений об удовлетворении решения о возмещении вреда барнаульцам, которые отравились роллами. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура не сообщает название компании, но по данным Следственного комитета России по Алтайскому краю, речь идет о компании "Японский бох", которую ранее временно закрыл Роспортебнадзор.

Происшествие, связанное с массовым отравлением, было зафиксировано в июле 2018 года. Тогда было зарегистрировано 15 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением роллов, приобретенных в одной из служб доставки.

Служба доставки за нарушение санитарно-эпидемиологических требований была привлечена к административной ответственности. В досудебном порядке барнаульцы урегулировать вопрос с производителем не смогли, поэтому в 2019 году обратились в суд.

Они потребовали взыскать с производителя роллов средства за приобретенные роллы, возместить расходы на лечение, утраченный заработок и компенсацию морального вреда.

Судебные инстанции пришли к выводу о доказанности факта причинения вреда истцам именно употреблением соответствующей продукции, взыскав в пользу каждого порядка 50 тысяч рублей.