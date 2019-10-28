Главный прокурор Алтая освобожден от должности

Новости 26.11.2019 8:45 316

Прокурор Республики Алтай Николай Мылицин освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным портала «Новости Горного Алтая» указ подписан 18 ноября. На следующий день, 19 ноября, издан соответствующий приказ надзорного ведомства.

Ранее Генеральная прокуратура направляла на согласование в Госсобрание республики кандидатуру нового руководителя региональной прокуратуры Анатолия Богданчикова. Его назначение согласовано на второй сессии Госсобрания седьмого созыва – 28 октября, на третьей сессии, 21 ноября, Богданчиков присутствовал уже в качестве прокурора.

Новый прокурор появился в Республике Алтай Новости 28.10.2019 11:10 Ранее Анатолий Богданчиков возглавлял надзорное ведомство в Ставропольском крае 3416

64-летний Николай Мылицын был назначен прокурором Республики Алтай в сентябре 2009 года, он сменил в должности Андрея Волкова. В марте 2015 года Владимир Путин продлил полномочия Мылицына до января 2020 года.

Таким образом, он проработал в должности прокурора республики чуть более десяти лет. Николай Мылицын родился в Башкирии, до назначения в республику занимал разные должности в органах прокуратуры Алтайского края.

Николай Богданчиков родился в Казахской ССР, также работал в органах прокуратуры Алтайского края, до назначения на нынешний пост занимал должность прокурора Ставропольского края. Ему 50 лет.