Плюс 74 000 евро в год: на Алтае открылся русско-немецкий центр

Новости 26.11.2019 8:15 400

Накануне в Барнауле состоялось торжественное открытие культурно-делового центра (КДЦ) «Немцы Алтая», прошедшее в Русско-немецком доме (РНД). Мероприятие посетили представители краевых властей и официальных организаций России и Германии.

«Немцы Алтая» заходят в Барнаул Новости 25.11.2019 13:50 Сегодня в Барнауле состоится торжественное открытие Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая» 691

Инициатор создания КДЦ Виктор Классен пояснил, что он создается как ассоциация общественных организаций, причем не только алтайских немцев, поскольку учредителями выступают также Федеральная национально-культурная автономия, Междунардный союз немецкой культуры, Немецкое молодежное объединение, московский фонд «Возрождение» и Краевая национально-культурная автономия немцев Алтая.

Задача КДЦ – налаживание контактов в сфере гражданского общества и бизнеса. Российско-немецкий дом, как государственное учреждение, продолжит свою деятельность, а КДЦ разместится на его базе – часть принадлежащего РНД здания передана КДЦ на долгосрочной и безвозмездной основе. По словам Георгия Классена, задачи и формы РНД и КДЦ не противоречат друг другу, поэтому организации спокойно могут существовать параллельно.

Первые проекты КДЦ будут реализовываться уже в следующем году. Ближайшим мероприятием станут Рождественские чтения в начале января.

Странное письмо

Здесь следует упомянуть, что в редакцию «Политсибру» в конце прошлой недели поступило письмо, подписанное неким Алексом Дитцем. В нем сообщалось, что открытие КДЦ незаконно и пролоббировано в пользу Германии. Адресатом письма значились прокурор и губернатор Алтайского края.

Александр Дитц ранее присылал «Политсибру» различную информацию, однако делалось это с другого адреса и "Алексом" он при этом никогда не подписывался. По телефону собеседник сообщил, что ничего подобного не направлял.

Вернемся к письму. В документе в частности утверждалось, что Деловой центр, как юридическое лицо, на текущий период в установленном порядке не зарегистрирован. Это якобы свидетельствует о незаконности открытия и передачи краевого имущества иностранцам (Георгий Классен подтвердил, что юрлицо КДЦ действительно пока находится в стадии учреждения).

"Кроме того «Российско-немецкий дом» является памятником регионального значения, объектом культуры, на базе которого осуществляют соответствующую деятельность национальные автономии. Превращение памятника культуры в "базарную площадь" никоим образом положительно не скажется на репутации Алтайского края и противоречит действующему законодательству", - рассуждает автор письма.

По мнению составителя документа, в Барнауле достаточно деловых центров, поэтому не стоит отбирать помещение у учреждения культуры и общественных организаций, лишая их площадки для проведения своих национально-культурных мероприятий.

"В настоящее время многие общественники, несмотря на многочисленные обращения в органы власти, лишены возможности использования краевых и муниципальных помещений. Почему в обход них и закона помещение в келейном стиле предоставляется германским представителям", - задает вопрос "Алекс Дитц".

Высокие гости

На открытии КДЦ побывал также председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, рассказавший о перспективах развития деловых отношений между Германией и Алтайским краем. По его словам, традиционно из Германии поступают станки и оборудование, а с Алтая в обратном направлении везут мед, дикоросы и прочую эко-продукцию. Фриц выразил мнение, что Алтайскому краю следует стремиться к наращиванию несырьевого экспорта, то есть вывозу продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Мероприятие также ознаменовалось приездом гостей из Германии. На открытии присутствовал уполномоченный федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, профессор, доктор Берн Фабрициус. Он общался через переводчика.

«В вашем Алтайском регионе находится очень большое количество российских немцев, это самое большое количество, если мы смотрим на всю Российскую Федерацию, поэтому именно здесь кроется огромный потенциал для развития <…> ежегодно на Алтайский край выделяется полмиллиона евро. В связи с тем, что сейчас будет открываться этот центр, дополнительно идет повышение средств именно для вашего края, эта сумма составляет 74 тысячи каждый год для этот центр», – сообщил Фабрициус.

Присутствовавший здесь же президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Генрих Мартенс добавил, что концепция культурно-деловых центров предполагает развитие отношений регионов России, в которых проживают немцы, не только с Германией, но и между собой. По его словам, концепция получила личное одобрение и поддержку Владимира Путина.