Новый руководитель АГМУ начал с массовых перестановок в ректорате

Новости 26.11.2019 7:40 1404

25 ноября и.о. ректора Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева провела первое заседание ректората в статусе руководителя вуза. Был произведен ряд кадровых изменений, пишет пресс-служба АГМУ.

Так, на должность проректора по лечебной работе и дополнительному профессиональному образованию назначен Сергей Трибунский. Анатолий Скворцов утвержден в качестве проректора по административно-хозяйственной работе.

В ближайшее время будет назначен проректор по учебной работе. Должность проректора по учебно-воспитательной и социальной работе будет упразднена, при этом будет введена должность проректора по международной деятельности, который будет работать с зарегистрированными в России рекрутинговыми компаниями, и решать задачу по качественному изменению приема иностранных студентов.

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Юридическая служба получит усиление и будет переведена в статус правового управления, которое возглавит Светлана Малышенко.

Также на ректорате представлен новый председатель профсоюза обучающихся АГМУ Дмитрий Чернышов, избранный на эту должность 21 ноября на VII отчетно-выборной конференции профсоюзной организации студентов, интернов и ординаторов АГМУ.

Руководитель управления по информатизации Павел Бурьянов избавился от приставки и. о. после полутора лет работы в этой должности.

Кроме того, на ректорате Ирина Шереметьева дала несколько распоряжений профильным структурным подразделениям. Так, учебно-методическому управлению поручено на этой неделе проехать по кафедрам и клиническим базам вуза, расположенным в медицинских организациях, чтобы детально проверить состояние учебных аудиторий и лекционных залов, их соответствие предъявляемым требованиям.

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Еще одно поручение дано проректору по лечебной работе и дополнительному профессиональному образованию – разобраться в причинах убыточности работы поликлиники «Консультативно-диагностический центр», подготовить предложения по исправлению ситуации, а также наметить стратегию развития ДПО в рамках реализации нацпроектов.