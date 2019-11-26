Ремонт теплосети оставит 17 домов без отопления в Барнауле

26 ноября будет временно ограничена подача отопления и горячей воды для 17 жилых домов на улицах Микронная, Антона Петрова и проспекте Коммунаров. Это необходимо для устранения повреждения и замены изношенного трубопровода отопления на участке в районе дома 54"а" на улице Советской Армии.
Отключение продлится с 10:00 до 15:00. В этот период специалисты Барнаульской теплосетевой компании заменят 4 м внутриквартального трубопровода диаметром 200 мм. На месте уже все подготовлено для проведения работ, сообщает пресс-служба Алтайского филиала СГК.