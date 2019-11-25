Морозы и ураганы - синоптики предрекают Алтайскому краю сложную весну

Новости 25.11.2019 18:45 96

Согласно прогнозам, весна 2020 года на территории Алтайского края будет короткой. Тем не менее как предупреждают синоптики, грядущей весной будет холодно даже в западной части Сибири, где климат более мягкий, передает "Эксперт-online".

В Алтайском крае, а также Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Хакасии на протяжении всего марта продержится минусовая температура, причём как ночью, так и днём. Предварительный прогноз показывает среднее значение на уровне минус 7-8 градусов. В начале месяца ожидается усиление ветра до 20 м/с.

В апреле потеплеет до плюс 2-7, однако сопровождаться это будет проливными дождями со всеми вытекающими – паводками и половодьем.

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В мае температура повысится до плюс 14-18. И вновь прогнозируются ливни, грозы и даже ураганы. Притом, ночью возможно похолодание до нуля градусов.

Наиболее суровые погодные условия ожидаются на севере Красноярского края, в том числе, Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах.