Согласно прогнозам, весна 2020 года на территории Алтайского края будет короткой. Тем не менее как предупреждают синоптики, грядущей весной будет холодно даже в западной части Сибири, где климат более мягкий, передает "Эксперт-online".
В Алтайском крае, а также Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Хакасии на протяжении всего марта продержится минусовая температура, причём как ночью, так и днём. Предварительный прогноз показывает среднее значение на уровне минус 7-8 градусов. В начале месяца ожидается усиление ветра до 20 м/с.
В апреле потеплеет до плюс 2-7, однако сопровождаться это будет проливными дождями со всеми вытекающими – паводками и половодьем.
Фотоподборка нынешнего состояния дендрария, набережной и Нагорного парка
В мае температура повысится до плюс 14-18. И вновь прогнозируются ливни, грозы и даже ураганы. Притом, ночью возможно похолодание до нуля градусов.
Наиболее суровые погодные условия ожидаются на севере Красноярского края, в том числе, Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах.