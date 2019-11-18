Виктор Томенко займется кадровой политикой в генсовете «Единой России»

Новости 25.11.2019 17:50 104

Одним из самых важных решений XIX Съезда «Единой России» стало создание в составе Генерального совета партии шести профильных рабочих групп: по кадровой политике, по реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией. Каждый из членов Генсовета войдет в одну из групп, будет участвовать в ее деятельности.

Эту тему члены партии обсуждали на заседании высшего и генерального советов «Единой России», в котором принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил, что формирование групп завершится в ближайшее время и добавил, что сам бы предпочел работать в кадровой группе.

«Особое внимание съезда было уделено кадровой работе. Работе с теми, кто уже состоит в рядах партии, и особенно с теми, кто готов войти в ее ряды. В этой части отдельное направление наших усилий необходимо обратить к воспитанию молодежи в духе приверженности к тем целям, которые стоят перед страной, ценностям, которые так важны для каждого россиянина. В составе Генерального совета «Единой России» я выразил желание работать именно в кадровой рабочей группе. Надеюсь, что у нас получится интересная, полезная, а самое главное результативная работа», - резюмировал Виктор Томенко.

В Алтайском региональном отделении партии пояснили, что кадровой работе уделется особое внимание. Так в 2019 году в крае запущен ряд проектов, нацеленных на формирование кадрового резерва и расширение базы сторонников и членов партии. Работа по данным направлениям была включена в Стратегию развития Партии в регионе, принятую на Конференции. Презентуя Стратегию, руководитель Регионального исполкома партии Денис Голобородько подчеркнул, что данные проекты - это инструменты по наращиванию эффективности работы партии в регионе.