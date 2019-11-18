На финишной прямой: барнаульцы решили, куда потратить 100 млн на благоустройство

Новости 25.11.2019 19:25 166

Интернет-голосование по определению объектов, которые обустроят в Барнауле в 2020 году за счет городского бюджета, подходит в концу. Оно завершится в понедельник в 23:59 по местному времени.

На данный момент больше всех голосов набрали четыре объекта. Проголосовать на сайте мэрии можно было одновременно только за три. Сколько всего территорий будет благоустроено в 2020 году, пока точно неизвестно. Поэтому вариант с четырьмя или пятью победителями не исключен. Общая сумма, выделяемая на эти цели, превысит 100 млн рублей.

Всего в списке 44 объекта. На данный момент за них подано почти 50 тысяч голосов. Другими словами, как минимум 16 тысяч барнаульцев поучаствовали в выборе территорий для благоустройства.

Барнаульцы своей интернет-активностью вывели в лидеры новую территорию для благоустройства Новости 18.11.2019 8:15 Итоги голосования подведут после 25 ноября 873

В тройке лидеров сейчас Мизюлинская роща, парк Изумрудный и зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетная. Совсем недавно им «наступал на пятки» сквер «Победы» по улице Новосибирской,16"в", но сейчас он сильно отстал.

Что касается абсолютных аутсайдеров голосования, в их числе сквер «Ротонда» на проспекте Комсомольском, 73, сквер на улице Аванесова и зеленая зона между домами №190, №194, №200 на Антона Петрова. Они набрали около 0,25% голосов. В целом же, менее 1% набрали 27 территорий.

Официально победителей объявят к середине недели. После того, как мэрия подведет итоги голосования, объявят тендеры по разработке эскизов и составлению проектной документации. Аукционы на благоустройство стартуют следующей весной.