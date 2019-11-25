Декриминализация побоев отразилась на статистике семейных преступлений

Новости 25.11.2019 16:55 91

После вступления в силу закона о декриминализации побоев число преступлений на семейно-бытовой почве заметно снизилось, в том числе и в Сибири, пишет РБК.

С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тысяч до 33,3 тысяч. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло. Такие данные содержатся в исследовании «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за рубежом», проведенном СПбГУ. Снизилось и число потерпевших от преступлений, связанных с насилием в отношении членов семьи, — с 50,6 тысяч до 33,2 тысяч человек. Уменьшилось количество правонарушений против женщин и несовершеннолетних.

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Резкое снижение числа указанных правонарушений авторы доклада связывают с вступлением в силу инициированного сенатором Еленой Мизулиной закона о декриминализации побоев. Количество преступлений по ст. 116 и 116.1 УК до 2016 года постоянно увеличивалось, а потом резко снизилось.

С этого времени побои близких родственников из разряда уголовных преступлений перешли в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала принятие закона о декриминализации побоев в семье ошибкой.

При этом за три года увеличилось количество преступлений по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в том числе совершенных на семейно-бытовой почве, с 2 тысяч до 2,5 тысяч.

Летом 2019 года в опросе Левада-центра 31% опрошенных признались, что сталкивались с бытовым насилием или становились его свидетелями. Исследование показало, что чаще всего такому насилию подвергаются женщины 31–54 лет (8%). Довольно высок и процент мужчин старше 55 лет (7%), которые признались, что сталкивались с насилием в собственной семье.

Законопроект о домашнем насилии разрабатывается сейчас в парламенте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение внести его в Госдуму до начала декабря. В документ включат понятие защитного ордера для жертвы насилия и дадут определение преследованию жертвы.