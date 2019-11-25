Региональные промышленники поддержат учащуюся молодежь АлтГТУ именными стипендиями

Новости 25.11.2019 18:20 58

Попечительский совет Алтайского государственного технического университета, в который входят в том числе руководители ведущих предприятий Алтайского края, назвал имена очередных студентов, которым будут выплачиваться дополнительные именные стипендии из фонда попечительского совета.

Решение об учреждении собственной стипендии, которая станет не просто финансовой поддержкой студентов университета, но и послужит мотивацией к отличной учебе и работе на благо родного региона, было принято Попечительским советом АлтГТУ в декабре 2018 года.

Стипендия Попечительского совета назначается студентам, добившимся значительных успехов в учебе, научно-исследовательской работе, инновационной деятельности в период прохождения производственных практик. Для бакалавров денежное поощрение составляет 3000 рублей, для обучающихся по направлениям магистратуры – 5000 рублей.

В списке стипендиатов шесть студентов АлтГТУ: С.Д. Саблин, студент факультета специальных технологий, Н.А. Горобец, Е. Ю. Шумилова, студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, Р.В. Метальников, студент факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, А.Ю. Волобуева, студентка строительно-технологического факультета и К.В. Баратова, студентка энергетического факультета.

В 2018/19 учебному году стипендию Попечительского совета получали пять студентов АлтГТУ.

Добавим, ученым вуза за достижения в области научных исследований, завершившиеся внедрением в региональную промышленность новой техники, технологий и материалов, также назначается премия Попечительского совета. Премиальный фонд в этом учебном году составил 150 тысяч рублей. Имена ученых, обладателей премий озвучат на следующей встрече Попечительского совета.

Напомним, Попечительский совет АлтГТУ создан в апреле 2014 года. Главной целью совета вуза является содействие в решении актуальных задач развития образовательного учреждения, формирование его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов и реализация трудоустройства выпускников. В составе совета – руководители ведущих предприятий, представители органов государственной власти, общественных объединений Алтайского края. Отметим, только за последние несколько лет в кооперации с производственниками технический вуз открыл более двух десятков базовых кафедр и научно-производственных центров на базе предприятий Алтайского края, договорился о целевой подготовке студентов.

Председателем совета избран Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края. На этом посту он сменил Сергея Ферапонтова, генерального директора ООО «Завод механический прессов», который больше года занимал эту должность на общественных началах.