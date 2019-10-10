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Долг Иткульского спиртзавода в размере 135 млн рублей оспорен в суде

Новости
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Иск об оспаривании договора поручительства Иткульского спиртзавода перед Промсвязьбанком 22 ноября принят Арбитражным судом Алтайского края у ТД «Шампанские вина».

В 2016 году спиртзавод поручился за ГК «Кристалл-Лефортово» по кредиту в размере 200 млн рублей, предоставленным «Промсвязьбанком» в 2013 году.

В 2018 году Лефортовский районный суд Москвы вынес решение взыскать невыплаченный ГК кредит с Иткульского спиртзавода. Задолженность составила 134,7 млн рублей и стала основной причиной последовавшего банкротства предприятия.

Имущество Иткульского спиртзавода может достаться Сбербанку

Имущество Иткульского спиртзавода может достаться Сбербанку

Новости

В залоге у Сбербанка находятся: производственные здания, земельный участок, склады, оборудование, а также товарные знаки

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По данным «СПАРК-Интерфакс», Иткульский спиртзавод принадлежит ООО «Проммаркет» (27%), УК «Кристалл-Лефортово» (23,99%), ООО МТД «Кристалл-Сибирь» (19,93%), ООО ТД «Шампанские вина» (8,028%), гражданам РФ — 20%.

Автор: Политсиб.ру

Фото: itkul.ru

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