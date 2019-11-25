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Алтайские специалисты рассказали о «здоровье почвы» в крае

Новости
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Располагая огромными потенциальными возможностями (выгодным географическим местоположением, богатейшими гидроэнергетическими ресурсами, природными богатствами и сельскохозяйственным сырьем), Алтайский край является одним из крупнейших экономических районов Западной Сибири, индустриально-аграрных регионов России.

Основные отрасли сельскохозяйственного производства - зерновое производство, животноводство, кормопроизводство, а также заметная роль отводится мараловодству и пчеловодству.

Значительная часть промышленных предприятий края сориентирована на производство техники и оборудования для агропромышленного комплекса края. По своим природно-климатическим условиям край, хотя и находится в зоне рискованного земледелия, располагает огромными возможностями в организации ведения растениеводческой отрасли.

Территория края разделена на 7 почвенно-климатических зон, каждая из которых объединяет сходные по условиям и характеру сложившейся специализации районы и хозяйства. С запада на восток эти зоны расположены так:

  • Кулундинская степь (Включает в себя 12 сельских районов. Это сухая равнинная степь). Кулундинская степь - зона производства высококачественного зерна сильных сортов и твердой пшеницы, подсолнечника, развитого мясо- молочного скотоводства и тонкорунного овцеводства.
  • Приалейская степь (Включает 7 районов. Это равнинная степь, расположенная между ленточным бором на севере и предгорьями на юге). Это зона возделывания высококачественных сортов сильной и твердой пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, льна масличного, картофеля и овощей.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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