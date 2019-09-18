Прожиточный минимум снова упал в Алтайском крае

Новости 25.11.2019 15:15 154

Правительство Алтайского края установило размер прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. Средний показатель составил 10 050 рублей. Распоряжение опубликовано на сайте краевого правительства. В прошлом квартале он составлял 10 194 рубля.

Теперь для трудоспособных граждан прожиточный минимум составил 10 731 рубль, для пенсионеров - 8681 рубль, для детей - 10 146 рублей.

Уменьшение величины прожиточного минимума (на 144 рубля) власти связывают со снижением цен на овощи (35,3%), фрукты (11,7%) и столовые корнеплоды (7,9%). В прошлом квартале рост прожиточного минимума связывали с ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).

Напомним, что ранее депутаты АКЗС приняли решение увеличить на 225 рублей прожиточный минимум пенсионеров в Алтайском крае на 2020 год. С 1 января он составит 8894 рублей.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.