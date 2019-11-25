Как выглядит Старый базар за неделю до открытия. Взгляд изнутри

Новости 25.11.2019 14:45 847

Новый Старый базар начнет свою работу в ближайшие дни. Техническое открытие назначено на 30 ноября. Отделочные работы уже почти завершены. Также завершен процесс установки и монтажа торгового оборудования.

Официальное открытие пройдет в середине декабря текущего года. Об этом ранее сообщал собственник здания – ООО «Центральная ярмарка».

Все основные отделочные работы произведены на втором этаже здания. Кроме того, там установлен эскалатор и лифт. Здесь, на 3400 кв. м, расположится современный рынок с собственной лабораторией.

На первом этаже будут кафе и рестораны с летними террасами, аптека, винный магазин, табачные и сувенирные лавки.

Кроме того, к помещению прилегает парковка на 170 машиномест. В числе потенциальных арендаторов ранее звучали такие бренды как «Форштадтская пивоварня», «Винотека» и Сибирский ресторанный холдинг.