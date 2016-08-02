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«Немцы Алтая» заходят в Барнаул

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Сегодня в Барнауле состоится торжественное открытие Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», передает информационный портал российских немцев.

Деятельность организации будет направлена на развитие межнациональных отношений, сотрудничество в культурной и научной сфере. Кроме того, задачей центра станет стимулирование бизнес-инициатив и развитие экономических связей Алтайского края с Германией.

На торжественном открытии ожидаются замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств доктор Бернд Фабрициус, президент Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) российских немцев Генрих Мартенс.

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Идея открытия центра на обсуждалась год назад на XV Форуме немцев России и в мае текущего года на XXIV заседании межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев в Мюнхене.

«Открытие Центра станет мощным импульсом для расширения деловых отношений в Алтайском крае – крае, в котором проживает более 50 тысяч российских немцев», – отметил председатель Межрегионального координационного Совета немцев Западной Сибири Георгий Классен.

Учредители Центра «Немцы Алтая» – ФНКА российских немцев, Международный союз немецкой культуры, Фонд поддержки культурных и социально-экономических инициатив этнических немцев «Возрождение», Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объединение» и Общественная организация «Краевая национально-культурная автономия немцев Алтая».

Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая» в Барнауле станет шестым в системе Культурно-деловых центров российских немцев и Российско-Немецких Домов, которые в настоящее время работают в Омске, Калининграде, Новосибирске, Томске и Москве.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: rusdeutsch.ru

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