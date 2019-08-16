Имущество барнаульского застройщика выставили на аукцион

Новости 25.11.2019 14:15 193

Арестованные земли барнаульского застройщика ООО «ЗапСибстрой» выставили на аукцион. Территория находится Змеиногорском тракте в районе садоводства «Мелиоратор», пишет "Алтайский портал недвижимости".

Интересно, что на указанных участках лежат обременения – залог и арест. Согласно протоколу торгов, они реализуются по решению суда. Прием заявок был окончен еще 8 ноября, однако результаты пока так и не обнародованы.

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В условиях торгов указано, что назначение земли – сельскохозяйственное. Общая площадь обоих участков составляет 19 864 кв. м, стоимость - почти 615 тысяч рублей. Кстати, ранее территории по тому же адресу рекламировали на сайтах объявлений, где было указано, что их можно перевести в земли населенных пунктов и тем самым расширить перечень возможных построек (гостиница, придорожный комплекс, заправки и т. п.). Тогда их пытались продать в три раза дороже.

Напомним, ООО «ЗапСибстрой» связано с СК «Сибирия», которая является крупным застройщиком жилых высотных домов в Барнауле. Например, «ЗапСибстрой» участвовал в возведении объектов ЖК «Новая пристань». Оно же вовлечено в масштабный судебный спор по поводу земель под этим жилым комплексом. Участки несколько лет назад у «Запсибстроя» приобрела еще одна «дочка» Сибирии ООО «Акватория», а сейчас на них претендует сторонняя компания («Транском»), а также пытается истребовать Росимущество.