Россельхозбанк на Алтае подвел итоги работы за 10 месяцев

Новости 25.11.2019 12:40 114

С января текущего года Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики Алтая на общую сумму более 5,4 млрд рублей, из них в сферу АПК было направлено 4,4 млрд рублей.

Приоритетом остается кредитование сезонных полевых работ. За 10 месяцев текущего года на эти цели направлено более 2,8 млрд кредитных средств и более 87% из них предоставлено клиентам по льготной ставке. Представители крупного агробизнеса в двух регионах получили от РСХБ на сезонные работы более 926 млн, а малого и среднего – более 1,9 млрд рублей. За это время между Алтайским филиалом Россельхозбанка и сельхозпредприятиями заключено 140 кредитных договоров. Алтайский филиал продолжает активно кредитовать население "двух Алтаев".

Объем кредитного портфеля на анализируемую дату превысил 11,6 млрд рублей. Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения региона традиционно остаются потребительские и ипотечные кредиты. Объем ипотечного кредитного портфеля физических лиц Алтайского регионального филиала РСХБ превысил 4,4 млрд рублей. Займы на жилье в 2019 году уже оформили более 600 человек.

В 2019 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физлиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала за 10 месяцев текущего года превысил 29,5 млрд рублей, прирост с начала года составил 16,5%. При этом объём средств юридических лиц, размещенных в филиале превысил 12,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 26,4%.

Объем привлеченных средств частных клиентов - более 16,5 млрд рублей, увеличение с начала года составило 9,7%.