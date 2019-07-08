Бийский суд оглашает приговор депутату краевого Заксобрания

Новости 25.11.2019 12:05 786

В Бийске началось оглашение приговора депутату АКЗС Ирине Тепловой, которую обвиняют в растрате. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Обвиняемая вошла в здание суда за 10 минут до начала процесса. Она была в сопровождении адвокатов. Отметим, что депутат пришла на заседание без каких-либо вещей.

По данным БР, сегодня должны были зачитать только резолютивную часть, то есть огласить приговор без чтения полной фабулы дела. Однако вопреки ожиданиям, судья Станислав Кучеревский полностью оглашает приговор. Вместо запланированных нескольких минут процесс, очевидно, затянется как минимум на несколько часов. Заседание суда проходит за закрытыми дверями. Добавим, что в совещательной комнате для постановления итогового судебного акта судья провел почти две недели.

Как продвигаются уголовные дела алтайских чиновников и депутатов в судах? Новости 08.07.2019 13:55 Обзор самых нашумевших коррупционных дел в Алтайском крае в 2019 году 2152

Напомним, обвиняемых по уголовному делу – трое: бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Он проходит по статье 160 ч. 4 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере». А также Ирина Теплова, директор научно-производственного концерна «Алтай» и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор обвиняются в пособничестве растрате по ст. 33 ч. 5 - ст. 160 ч. 4 УК РФ.

По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Таким образом, шла дополнительная оплата по факту выполненных работ. В итоге, по некоторым оценкам, общий ущерб государству, нанесенный в результате проведения такой схемы, составил более 100 млн рублей.

Чем закончилось дело будет сообщено, как только завершится оглашение приговора.