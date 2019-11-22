Что происходило на выходных в замерзающем Яровом?

Новости 25.11.2019 11:50 409

Краевая власть принимает меры для урегулирования ситуации с частичным срывом отопительного сезона в Яровом. Для этого в воскресенье, 24 ноября, в город прибыло 10 выгонов угля. Его направят на местную ТЭЦ. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

На прошлой неделе, глава региона Виктор Томенко во время оперативного совещания принял решение об объявлении в Яровом режима ЧС. Была собрана специальная комиссия, в которую вошли зампред правительства края Игорь Степаненко, министр промышленности и энергетики края Александр Климин и региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Что делали в воскресенье?

Как доложил губернатору Александр Климин, 24 ноября был растоплен и подключен к теплоснабжению один из котлов.

«Сейчас в работе котлы №9 и №10. Температура теплоносителя сейчас 87 градусов на подаче, 60 градусов на обратном. К вечеру температура в домах и социальных объектах должна повыситься», - рассказал министр.

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Запас угля

Климин отметил, что для прохождения отопительного сезона в городе необходимо создать нормированный запас качественного сухого угля, минимум на две недели и со временем нарастить его. Также нужно наладить оборудование местной ТЭЦ. Из краевого бюджета выделили деньги на уголь. В Славгороде было собрано 20 вагонов угля, 32 вагона отгружали в Кузбассе и позднее началась погрузка еще 30 вагонов.

«Следом идет еще 90 вагонов (по 70 тонн в каждом) хорошего угля. Этого объема - порядка шести тысяч тонн - хватит для того, чтобы обеспечить нормативный запас топлива, который необходимо иметь на станции. Далее будут налажены поставки в текущем режиме, чтобы обеспечить стабильную работу станции», - сообщил Климин.

Квитанции ЖКХ

Власти также встретились с горожанами и обсудили вопрос перерасчета тарифов. Ожидается рост в квитанциях сумм за электроэнергию. Также пересчет сделают на услугу «теплоснабжение».

Всего в городе 118 многоквартирных домов, 1222 индивидуальных жилых строения. Среди социальных объектов - медсанчасть, общежитие колледжа, где живут 50 иногородних студентов, а также санаторий и профилакторий, в каждом из которых находятся от 100 до 150 человек.

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Ответственные стороны

Местным жителям во время встречи объяснили, что главе города Виталию Самобочьему рекомендовано разработать план проведения аварийно-восстановительных работ, внести необходимые изменения в схему теплоснабжения города, организовать эксплуатацию ТЭЦ Ярового силами МУП «ЯТЭК», имеющей соответствующие документы, разрешающие данный вид деятельности.

ГУ МВД России по Алтайскому краю займется организацией охраны общественного порядка на объектах проведения аварийно-восстановительных работ. Росгвардия проведет работу с частной организацией, осуществляющей охрану ТЭЦ города Яровое, по беспрепятственному пропуску представителей МУП «ЯТЭК» для использования ТЭЦ.

Краевое управление МЧС России организует меры по обеспечению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей и в жилом секторе. Кроме того специалисты проведут мониторинг температурных режимов объектов социальной структуры и жилых помещений города. Результаты будут переданы заинтересованным органам.

Минтранс Алтайского края вместе с местным управлением РЖД организует своевременную поставку угля на ТЭЦ Ярового.

Что касается расходов по ликвидации ЧС и последующему прохождению отопительного сезона, то ответственность за этот пункт лежит на региональном Минфине.

«Как только удостоверимся, что качество угля нас устраивает, будут произведены дополнительные поставки. Мы планируем довести объемы топлива в Яровом до превышения объема нормативного запаса, чтобы этот вопрос больше не возникал», - заявил Александр Климин.