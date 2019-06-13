«До нового мэра»: перевозчики рассказали, когда повысят цены на проезд в Барнауле

Новости 25.11.2019 11:25 781

В начале текущего года в Барнауле были в очередной раз повышены тарифы на проезд в общественном транспорте, однако к улучшению качества перевозок это, судя по комментариям пассажиров в соцсетях, не привело. Стоит ли ожидать нового повышения цен на проезд в начале 2020 года, выяснил «Политсибру».

Отметим, что по сложившейся многолетней практике тарифы в городе повышают, как правило, раз в полтора - два года. Логично предположить, что в следующий раз индексация произойдет в наступающем году. Весь вопрос только в сроках.

Как это устроено?

Прежде всего, приведем краткий обзор системы формирования цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. Главный ее нюанс заключается в том, что тарифы, действующие в городе, делятся на два вида: регулируемые и нерегулируемые.

Регулируемые тарифы

Устанавливаются органами власти, предоставляют льготы, определенным государством категориям граждан. Характерны для «больших» автобусов, в отличие от «ГАЗелей»-маршруток. Для изменения тарифа перевозчики коллективно подают обращение с обоснованными расчетами нового тарифа в мэрию, которая его рассматривает и утверждает, либо не утверждает.

Нерегулируемые тарифы

Устанавливаются перевозчиками самостоятельно. Для введения новой цены достаточно подать в мэрию уведомление об ее изменении за две недели до этого события. Такие тарифы характерны для маршрутных такси.

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Ситуация в Барнауле

В пресс-службе городской администрации «Политсибру» сообщили, что заявления с просьбой повысить стоимость проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам, не поступало.

Как сообщил «Политсибру» исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко, такое обращение не планируется «как минимум до нового года, а скорее даже, до нового мэра» (назначение нового барнаульского градоначальника ожидается в феврале – прим. ред.). Что касается желаемых перевозчиками цен на проезд, то Долженко пояснил, что с прошлого раза расчеты не изменились.

В начале года стоимость проезда в автобусах выросла с 20 до 23 рублей, тогда как перевозчики указывали, что проезд должен стоить 37 рублей.

Гендиректор барнаульской компании-перевозчика «Вега-Транс» Георгий Шмидт не стал комментировать данную тему, предложив обсудить ее позднее.

Напомним, что в ведении «Вега-Транс» находится маршрут автобуса №20, к работе которого горожанами недавно высказывались многочисленные претензии.

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Ситуацию с нерегулируемыми тарифами «Политсибру» разъяснил действующий на маршруте №41 перевозчик Олег Бесчастных. По его словам, повышения цен на проезд в «маршрутках» не стоит ждать ранее декабря 2020 года.

Это связано с тем, что у двух перевозчиков с администрацией заключен договор о работе по регулируемым тарифам. Теоретически, остальные перевозчики могут повысить стоимость проезда, однако на практике это просто оттолкнет клиентов к конкурентам.