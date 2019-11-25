Алтайский сенатор объяснил, как ликвидировать экологический ущерб в странах СНГ

Новости 25.11.2019 10:10 127

21 ноября Санкт-Петербурге прошло заседание постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Члены комиссии обсудили актуальные вопросы законотворчества в странах cодружества в области аграрной политики, природных ресурсов и экологии и предложения в перспективный план модельного законотворчества в СНГ на очередной период.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов на заседании выступил по вопросу о ликвидации накопленного экологического ущерба в государствах-участниках СНГ.

Сенатор напомнил, что ускоренное социально-экономическое развитие единой страны в советский период, процессы интенсивной индустриализации и экстенсивной добычи природных ресурсов, большая концентрация промышленного производства, а также загрязнение большого количества бесхозяйных территорий в 90-е годы прошлого столетия стали основными причинами накопленного экологического ущерба.

Белоусов обратил внимание членов комиссии на то, что одной из центральных задач политики государств-участников СНГ в области экологического развития является восстановление нарушенных естественных экосистем, в том числе, путем реализации программ, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью.

Соответствующий модельный закон, как сообщил алтайский сенатор, предусматривает создание в законодательстве государств – участников СНГ необходимых правовых механизмов для ликвидации накопленного экологического ущерба в целях снижения рисков от объектов накопленного вреда окружающей среде и улучшения качества жизни населения, проживающего на сопредельных территориях.

Сергей Белоусов предложил одобрить модельный закон «О ликвидации накопленного экологического ущерба» и вынести его на рассмотрение очередного пленарного заседание МПА государств–участников СНГ.

Также по предложению парламентария был одобрен модельный закон об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам, обеспечивающий эффективную и безопасную эксплуатацию систем транспортировки нефти и развития общих институтов, направленных на защиту окружающей среды от любых негативных воздействий, возникших вследствие проектирования, строительства, технического обслуживания и эксплуатации нефтепроводов.