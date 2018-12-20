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Власти предусмотрели почти 15 млрд рублей на нацпроекты в Алтайском крае

Новости
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В 2020 году в Алтайском крае на реализацию национальных проектов предусмотрено 14,5 млн рублей. Такое заявление сделала заместитель министра финансов края Анна Новичихина, во время совместного заседания комитета АКЗС по бюджету и налогам и рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона о краевом бюджете, пишет сайт АКЗС. 

Алтайский край участвует в 11 из 12 нацпроектов, для чего разработаны и исполняются 52 региональных проекта. Анна Новичихина отметила, что в регионе проведены все организационные мероприятия по реализации региональных и национальных проектов: заключены необходимые соглашения, доведены лимиты, по каждому из проектов определены желаемые результаты, целевые показатели и контрольные точки, обозначены меры по их достижению.

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Если говорить о совокупном плане на весь период реализации нацпроектов до 2024 года, то на все мероприятия планируется направить направлено 92 млрд рублей.

«В 2019 году за счет всех источников на выполнение нацпроектов в крае предусмотрено 16,5 млрд рублей. Из них 9,3 млрд рублей - это средства краевого и федерального бюджетов, 3,8 млрд рублей - ресурсы Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда содействия реформированию ЖКХ», - объяснила Анна Новичихина.

По ее словам, основная часть данных средств будет сосредоточена на трех наиболее крупных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги».

«За 10 месяцев текущего года финансирование мероприятий нацпроектов составило 12,2 млрд рублей, то есть 73% от плана. Картина в целом по России выглядит также. При этом в Сибирском федеральном округе Алтайский край - в числе регионов с наилучшими показателями», - отметила замминистра.

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В проекте краевого бюджета на 2020 год, то есть без учета внебюджетных источников, на исполнение мероприятий национальных и региональных проектов предусмотрено 14,5 млрд рублей, или 12% от общего объема расходуемых регионом средств. Следующий год отличается от 2019 года тем, что будет финансирование нацпроектов «Культура» и «Цифровая экономика».

Анна Новичихина также отметила, что нереализованные средства всегда должны быть возвращены в бюджет. Однако, по ее словам, в следующем году ответственность будет персонифицирована.

«На уровне Федерации уже подготовлены соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, в случае недостижения показателей и результатов нацпроекта планируется возложить персональную ответственность на руководителя регионального проекта. При неоднократном нарушении в течение календарного года выписывается штраф на высшее должностное лицо», - заявила заместитель главы регионального Минфина.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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