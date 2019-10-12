Заболеваемость ОРВИ на Алтае превысила эпидемический порог

Новости 25.11.2019 9:38 239

С 11 по 17 ноября в Алтайском крае зафиксировано 14,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель на 2,5% выше эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

74,3% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп).

Можно предположить, что в случае дальнейшего роста заболеваемости вскоре последуют распоряжения о частичном приостановлении учебного процесса в школах и занятий в детсадах.

17 тысяч человек заболело ОРВИ в Алтайском крае Новости 12.10.2019 10:55 Эпидпорог пока не превышен 953

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями: