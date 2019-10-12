О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Заболеваемость ОРВИ на Алтае превысила эпидемический порог

Новости
239
0

С 11 по 17 ноября в Алтайском крае зафиксировано 14,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель на 2,5% выше эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

74,3% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп).

Можно предположить, что в случае дальнейшего роста заболеваемости вскоре последуют распоряжения о частичном приостановлении учебного процесса в школах и занятий в детсадах.

17 тысяч человек заболело ОРВИ в Алтайском крае

17 тысяч человек заболело ОРВИ в Алтайском крае

Новости

Эпидпорог пока не превышен

953

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:

  • при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы;
  • чаще мыть руки;
  • регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
  • одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • полноценно питаться, употреблять витамины;
  • при появлении больного в семье необходимо его изолировать.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000