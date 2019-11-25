Алтайские эксперты поспорили о важности особо охраняемых природных территорий

Новости 25.11.2019 8:15 66

Исполнительный директор ООО ЛХК «Алтайлес» Денис Шубин раскритиковал систему работы с особо охраняемыми природными территориями в крае (ООПТ). Он представил доклад по лесному массиву Алтайского края, который показывает явное преобладание зрелых и перезрелых деревьев, доживающих свой век.

Презентация проходила в рамках дискуссии «Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов» в минувшую пятницу в Барнауле.

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По словам Шубина, малая доля молодых деревьев и избыток старых через несколько десятков лет может привести к экологической катастрофе. Уже сегодня, по его словам, старые деревья начинают хуже справляться с переработкой углекислого газа. На фоне этой ситуации последствия могут быть самыми непредсказуемыми, отметил он.

Однако не все эксперты с ним согласились. Присутствовавшая в зале директор "Объединенной лесной компании" Светлана Андрюхова заявила, что не стоит оценивать состояние леса только по деревьям.

«Лесная система - это биогеоценоз и говорить только о древесных культурах в корне не верно. Огромная масса углекислого газа фиксируется в лесной подстилке. Эта система не страдает, и есть исследования, которые это показывают, что именно там больше всего углекислого газа. Перезрелых лесов в Алтайском крае много, а процент заказников очень маленький. Мы недавно закончили считать долю смешанных лесов и выяснили, что с 2010 года в ленточных борах выросла большая доля кленовников, которые представляют гораздо большую опасность для леса», - объяснила она.

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Алтайский эколог Алексей Грибков попросил ответить Шубина строго «да или нет» на вопрос о необходимости национального парка в Алтайском крае. Шубин пояснил, что он не против развития ООПТ, но режимы пользования, которые там ведутся, нужно обсуждать.

«Я думаю, что мы с вами не согласимся, в Новосибирской и Кемеровской областях, не говоря уже о наших других соседних регионах, доля ООПТ выше и ничего там не произошло, экономика не рухнула», - сказал Грибков.

Денис Шубин предложил зафиксировать прогноз, по которому через 50 лет в Алтайском крае исчезнет более 70% леса из-за малого количества «молодняка» сегодня.

5,3% площадей Алтайского края относятся к особому статусу охраны. В ближайшие годы предусмотрено создание 8 заказников, одного дендрологического парка, двух нацпарков, более 20 памятников природы. Это позволит достичь отметки 1 млн 616 тыс. га, что составит почти 9,6% от общей площади региона.