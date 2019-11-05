Инвестор «забраковал» предлагаемые для строительства Radisson участки

Новости 25.11.2019 7:40 202

В Барнауле продолжают обсуждать варианты того, где можно построить отель Radisson. После отказа властей согласовать территорию близ площади Сахарова инвестору предложили дополнительно около 20 площадок. Однако по словам замгендиректора компании «ПремиумСтрой Алтай» Ивана Лужаева, ни одна из них не подходит.

Такое заявление предприниматель сделал во время форума «Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов», который состоялся в конце прошлой недели в Барнауле.

Лужаев отметил, что за те восемь лет, что он знаком с краевым центром, заметно, как город меняется, но не в лучшую сторону. В Барнауле, по его словам, очень много недостроенного жилья и большое количество возведенных торговых центров. При этом новое производство не создается. По мнению Ивана Лужаева, строительство отеля Radisson было остановлено во многом благодаря опасениям экологов.

Что известно об инвесторе, «продвигающем» Radisson в Барнаул Новости 05.11.2019 13:55 Сквер на площади Сахарова пока останется нетронутым, однако от планов строительства отеля компания-инвестор не отказалась 4381

В бизнесе всегда есть "за" и "против". Участок, из-за которого случилась эта история, не был выбран нами. Нам его предложили. А выставлено было так, словно мы завоеватели. Мы были вынуждены объясняться, но общественность нас не слышала. У нее сложилась какая-то своя устоявшаяся микросреда, в которой они хотят жить», - сказал Лужаев.

Застройщик назвал идеальный участок для отеля Radisson в Барнауле Новости 15.11.2019 18:05 Для изучения инвестору был предложен ряд площадок, расположенных в центральной части города 4702

По его словам, в других городах, если человека не устраивает экологическая среда в пространстве его проживания, то он начинает думать о переезде за город или в частный сектор.

«В Москве, например, такое встречается повсеместно. Там почти в каждом сквере что-то строится и если человек не находит себя в этой среде, то он переезжает в область и хорошо себя там чувствует. Для меня этот сквер не является культовым местом, а люди привыкли из-за его исторической составляющей. Виктор Томенко принял решение (о запрете на строительство отеля в центральном сквере – прим.ред), и мы отказались от данной затеи», - отметил представитель застройщика.

Он подчеркнул, что заседаниях рабочей группы предлагаются другие участки, но с центральным сквером они не могут конкурировать и все не подходят. Кроме того, по словам Лужаева, на каждом предлагаемом участке также есть скверы.

Напомним, горожане были возмущены известием о планах властей построить отель Radisson на месте сквера у площади Сахарова. Позднее, после серии одиночных пикетов и митингов, власти пересмотрели планы и начали поиск альтернативного варианта.