ФАС отказал барнаульской фирме в оспаривании аукциона по реконструкции трассы на Урале

Новости 23.11.2019 20:00 129

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрела жалобу барнаульской компании ООО «КС-Строй» на аукцион по определению подрядчика по реконструкции участка трассы «Пермь-Екатеринбург» (47-58 км). Претензии алтайской фирмы признали необоснованными.

Однако ведомство провело внеплановую проверку документов и нашло нарушение в определении видов и объемов работ по контракту. Их подрядчик должен был сделать сам, без привлечения других лиц, сообщает РБК со ссылкой на Business Class. ФАС предприсал устранить нарушения. Впрочем барнаульскому заявителю это никак не поможет. Победителем аукциона уже признали ООО «СПК «Зеленый город».

Барнаульская компания в очередной раз оспорила многомиллиардный аукцион при помощи ФАС Новости 18.11.2019 8:45 Итоги рассмотрения жалобы пока неизвестны 820

Напомним, «КС-Строй» пожаловался на действия ФКУ УПРДОР «Прикамье». Компания уверяла, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что помешало участнику торгов подготовить грамотное предложение. По мнению представителей «КС-Строй», это привело к неправомерному ограничению количества участников аукциона. Барнаульская фирма просила ФАС приостановить аукцион и обязать федеральных дорожников внести соответствующие изменения в документацию, продлить срок подачи заявок и наказать виновных.

Добавим, аукцион на реконструкцию участка федеральной трассы протяженностью 11 км УПРДОР «Прикамье» объявило в начале октября. Нужно было отремонтировать участок с 47 по 58 км — от села Кукуштан в направлении города Кунгур. Срок окончания работ — октябрь 2022 года. Деньги дает федеральный бюджет. Стартовая цена контракта — 3,6 млрд рублей.