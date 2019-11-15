ОНФ предложил властям Алтайского края план по очистке Бийска от мусора

Новости 23.11.2019 19:30 133

В Алтайском крае представители реготделения ОНФ подготовили рекомендации для властей на тему предотвращения мусорного коллапса в Бийске. Напомним, с 11 по 13 ноября там скопилось много отходов, из-за чего пришлось вводить режим ЧС. Причина — конфликт регоператора с мусорным полигоном.

Оператор по обращению с отходами задолжал полигону деньги за предоставление услуг по захоронению мусора. Тот ввел ограничение на ввоз. Из-за этого в Бийске стояли переполненные контейнеры. Регоператор не согласен с предъявленной суммой долга, называя ее завышенной. Однако мусор при сдаче на полигон не взвешивали, поэтому теперь трудно сказать, кто прав. Это решит суд. А мусор надо вывозить ежедневно.

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Член регштаба ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк призвал оперативно поставить весы на полигоне и продлить время его работы до десяти вечера, чтобы машины успевали собрать мусор в частном секторе. Полигон частично находится в собственности муниципалитета, оператору ООО «Спецобслуживание Плюс» его сдали в аренду. Общественник советует наладить прозрачную систему взаиморасчетов.

«Фронтовики» призвали мэра Бийска Александра Студеникина плотнее работаьб с управляющими компаниями по площадок и контейнеров, которых сегодня не хватает. Причем на старте мусорной реформы часть баков почему-то убрали. Теперь общественники призывают вернуть их на место. Органам исполнительной власти ОНФ рекомендовал создать рабочую группу.

В случае повторения мусорного коллапса и ЧС, надо расторгать договор с действующим регоператором — ООО «Спецобслуживание-Центральное», считают общественники. Аналогичные действия в отношении договора с ООО «Спецобслуживание Плюс» должна предпринять администрация Бийска, подчеркнули в ОНФ.