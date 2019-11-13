Алтайский край вошел в пятерку регионов-лидеров по поголовью коров

Новости 23.11.2019 18:55 123

Алтайский край вошел в топ-5 рейтинга с самым большим поголовьем коров, передает специализированный ресурс Milknews. Лидером по этому показателю стал Дагестан. На начало октября там было 473 тысяч коров.

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При этом республика лидирует и по сокращению поголовья крупного рогатого скота среди регионов России. После Дагестана в таблице лидеров расположились республики Башкортостан (400 тысяч голов), Татарстан (345 тысяч), Калмыкия (325 тысяч) и Алтайский край (301 тысяча).

Всего в стране насчитал 8 млн «буренок». В целом это соответствует показателям 2018 года.