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Сергея Шубенкова не пустят на Олимпиаду 2020?

Новости
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Теперь процесс выдачи спортсменам из России нейтрального статуса пересмотрят. Таково решение Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Это плохая новость для барнаульского легкоатлета и чемпиона мира Сергея Шубенкова. Последнее время он выступал под нейтральным флагом на соревнованиях международного уровня.

Такое заявление сделал Руне Андерсен — глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). World Athletics уже заявил, что остановит процесс восстановления членства ВФЛА в организации. Наша федерация ограничена в правах с 2015 года из-за допинговых скандалов. Впрочем, якобы процесс восстановления был по сути вялотекущим. До полного восстановления было далеко.

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Пересмотр процедуры нейтрального статуса — серьезная угроза «бана» Сергея Шубенкова на предстоящие Олимпийские игры. В 2016 году он уже пропустил Олимпиаду в Бразилии, где считался безоговорочным фаворитом.

Тренер российского бегуна Сергей Клевцов уже прокомментировал ситуацию и выразил беспокойство.

«Все это скверно и не радует. Нейтральный статус действует до конца года, но на следующий год могут его просто не дать, - рассказал он агентству «Р-Спорт». - Не хочу рассматривать вопрос в этой плоскости»

По его словам, честным спортсменам с безупречной репутацией нет оснований отказывать в выдаче «нейтралитета». Среди таких персон наставник назвал Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову.

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Автор: Политсиб.ру

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