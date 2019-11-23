Рубцовская семья живет в аварийном доме без отопления, воды и канализации

Новости 23.11.2019 17:45 43

Уже десять лет в Рубцовске не могут переселить жителей аварийного дома №13 на Рабочем тракте. Аварийным его признали в 2009 году, расселить обещали до 2016 года. Но найти новое жильем двум семьям пока не удалось. Городские власти просят потерпеть еще немного, сообщают «Вести-Алтай».

Последними в двухэтажке осталась семья Семеновых из пяти человек. У них отопления, воды и канализации. На окнах огромные щели. Есть только электричество. Судятся уже семь лет.

Власти не торопятся переселять жильцов аварийного дома в Барнауле Новости 02.12.2018 20:15 Дом по адресу Чеглецова, 13 признали аварийным в 2015 году 542

«Край ответил: если что-то не дадут, обращайтесь в суд к приставам, - рассказал житель дома Владимир Смирнов. - Но это бессмысленно ходить. Судебное решение есть. Какие еще суды нужны?».

При расселении аварийного дома Смирновым предлагали квартиру взамен, но вдвое меньше по площади. Они отказались и стали судиться. Выиграли. Суд обязал мэрию Рубцовска подобрать 60 квадратных метра жилья на пятерых.

Чиновники мэрии Рубцовска объясняют задержку некачественной работой подрядчика, который строил дома для переселенцев. Замглавы администрации города Олег Обухович заверил, что помещения почти готовы, надо только устранить замечания.