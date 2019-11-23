Торговую сеть «Новэкс» накажут за обыск с раздеванием девушки-подростка

Новости 23.11.2019 17:15 61

Прокуратура Республики Алтай проверила информацию об обыске несовершеннолетней девушки в одном из магазинов «Новэкс» в Горно-Алтайске. Ранее некоторые сотрудники торговой сети утверждали, что ничего такого не было и даже грозили судом матери девушки. Проверка показала, что такие факты имели место.

Проверкой установлено, что в магазине «Новэкс», расположенном в здании ТЦ «Западный», при выходе подростка из магазина сработали антикражные ворота. Сотрудники магазина потребовали показать сумку. Не найдя там неоплаченного товара, они не успокоились.

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Полчаса работники торговой точки не отпускали девушку, при этом не вызывая полицию. По словам матери, они отвели ее дочь в укромное помещение, где потребовали показать содержимое лифчика. Лишь после этого школьницу отпустили, не поставив в известность родителей и не извинившись.

Таким образом, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Алтай, действия сотрудников магазина, направленные на обнаружение в личных вещах покупателей якобы украденных товаров, признаны недопустимыми. По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление в адрес ООО «Новэкс» с требованием привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. Представление пока на рассмотрении.