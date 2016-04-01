Володин поставил новосибирского депутата Игнатова в пример перед выборами в Госдуму

«Единая Россия» за два года до выборов в Госдуму создает фактический штаб, который она называет проектный офис. По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, партфункционерам надо бороться за мандаты на округах, а отсиживаться в списках. Он поставил в пример новосибирского депутата Госдумы Виктора Игнатова.
«Считаю абсолютно правильным участие в избирательных кампаниях в одномандатных округах всех, кто занимает партийные должности, входит в руководство Госдумы, фракции», — сказал Володин «Коммерсанту».
Бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов прошел в Госдуму в 2016 году по Барабинскому округу. Член аграрного комитета. Политик также курирует руководство партии на выборах горсовета Новосибирска и заксобрания региона, которые пройдут в 2020 году. Выборы в Госдуму состоятся в 2021 году.
Проектный офис возглавит секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Подбор кандидатов в депутаты начнется после съезда, который запланирован на 23 ноября.
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