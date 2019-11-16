Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск

Новости 23.11.2019 15:40 104

Авиакомпания S7 Airlines обнародовала цены на авиарейс между Новосибирском и Барнаулом. Его запустят со 2 января 2020 года. Прямого авиасообщения между городами не было 20 лет.

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Рейс будут выполнять пять раз в неделю: понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Летать по новому маршруту авиакомпания собирается на самолетах Embraer-170. Это от 78 до 164 мест. Вылет из Новосибирска — в 17:30, из Барнаула — 18:55. Время полета составит 50 минут. Билет в одну сторону — 1930 рублей.

Напомним, этот рейс частично субсидирует правительство двух регионов. Барнаульца также доступны рейсы с «господдержкой» до Казани, Красноярска и Томска.