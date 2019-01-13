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Барнаульцев зовут на большой лыжный праздник

Новости
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В воскресенье 1 декабря пройдет большой массовый спортивный праздник — открытие зимнего лыжного сезона. Организатором выступает торговая сеть «Мария-Ра». Мероприятие пройдет на трассе здоровья в нагорной части Барнаула.

Барнаульцам предлагают пробежать «призовой» лыжный марафон сразу после Крещения

Барнаульцам предлагают пробежать «призовой» лыжный марафон сразу после Крещения

Новости

Дистанция составит 50 км

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Подробная программа праздника пока неизвестна. Но, как показывает опыт прошлых лет, детей и взрослых ждут развлекательная программа, конкурсы, дегустации и подарки, которые можно будет получить, пройдя определенную дистанцию.

Ракшин готов потратить на спорткомплекс в ленточном бору 300 млн рублей

Ракшин готов потратить на спорткомплекс в ленточном бору 300 млн рублей

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У Александра Ракшина появилась новая мечта

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Автор: Политсиб.ру

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