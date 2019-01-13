Барнаульцев зовут на большой лыжный праздник

В воскресенье 1 декабря пройдет большой массовый спортивный праздник — открытие зимнего лыжного сезона. Организатором выступает торговая сеть «Мария-Ра». Мероприятие пройдет на трассе здоровья в нагорной части Барнаула.
Дистанция составит 50 км
Подробная программа праздника пока неизвестна. Но, как показывает опыт прошлых лет, детей и взрослых ждут развлекательная программа, конкурсы, дегустации и подарки, которые можно будет получить, пройдя определенную дистанцию.
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