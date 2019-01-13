Барнаульцев зовут на большой лыжный праздник

Новости 23.11.2019 14:50 132

В воскресенье 1 декабря пройдет большой массовый спортивный праздник — открытие зимнего лыжного сезона. Организатором выступает торговая сеть «Мария-Ра». Мероприятие пройдет на трассе здоровья в нагорной части Барнаула.

Барнаульцам предлагают пробежать «призовой» лыжный марафон сразу после Крещения Новости 13.01.2019 1:31 Дистанция составит 50 км 1045

Подробная программа праздника пока неизвестна. Но, как показывает опыт прошлых лет, детей и взрослых ждут развлекательная программа, конкурсы, дегустации и подарки, которые можно будет получить, пройдя определенную дистанцию.