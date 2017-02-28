Алтайский завод-банкрот за 150 млн рублей купил правовед из Тверской области

Цементный завод станции Голуха Заринского района ушел с молотка. Его построили в конце 1980-х. В 2018 году предприятие обанкротилось, следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ключевым акционером организации был почивший «СтройГАЗ». В лот вошло основное имущество предприятия: цеха, здание конторы, склады, земля, коммунальная инфраструктура.
Стартовая цена составила 747 млн рублей, но никто не захотел брать завод за эти деньги. С лета 2018 его помещения только арендовала компания «ЖБИ Сибири». Затем кредиторы изменили условия. Стартовая цена составила 672 млн рублей, каждый три дня она опускалась на восемь процентов. Предельное понижение — до 150 млн рублей. Дешевле этой суммы, купить обанкротившийся цементный завод было невозможно.
Дождавшись самого выгодного варианта, предприятие купил ИП Игорь Назаров из города Вышний Волочек Тверской области. Он был единственным участником торгов. Получается, Назаров смог купить завод со скидкой в 520 млн рублей от стартовой цены.
Согласно открытым базам данных ИП Назаров специализируется на правоведении. Возможно, он зашел на торги как посредник, действовавший в интересах неназванного инвестора, и скоро перепродаст предприятие реально заинтересованному лицу.
Аукцион признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок