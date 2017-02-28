Алтайский завод-банкрот за 150 млн рублей купил правовед из Тверской области

Новости 23.11.2019 13:28 416

Цементный завод станции Голуха Заринского района ушел с молотка. Его построили в конце 1980-х. В 2018 году предприятие обанкротилось, следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ключевым акционером организации был почивший «СтройГАЗ». В лот вошло основное имущество предприятия: цеха, здание конторы, склады, земля, коммунальная инфраструктура.

Стартовая цена составила 747 млн рублей, но никто не захотел брать завод за эти деньги. С лета 2018 его помещения только арендовала компания «ЖБИ Сибири». Затем кредиторы изменили условия. Стартовая цена составила 672 млн рублей, каждый три дня она опускалась на восемь процентов. Предельное понижение — до 150 млн рублей. Дешевле этой суммы, купить обанкротившийся цементный завод было невозможно.

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Дождавшись самого выгодного варианта, предприятие купил ИП Игорь Назаров из города Вышний Волочек Тверской области. Он был единственным участником торгов. Получается, Назаров смог купить завод со скидкой в 520 млн рублей от стартовой цены.

Согласно открытым базам данных ИП Назаров специализируется на правоведении. Возможно, он зашел на торги как посредник, действовавший в интересах неназванного инвестора, и скоро перепродаст предприятие реально заинтересованному лицу.