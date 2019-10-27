Живущие рядом с алтайскими нацпарками опасаются ужесточения законодательства

Новости 23.11.2019 11:40 139

Предложения от Алтайского края о расширении прав граждан, проживающих вблизи национальных парков, рассмотрели на парламентских слушаниях в Совете Федерации. От нашего региона выступала замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Лариса Беребердина.

Напомним, в Алтайском крае по нацпроекту «Экология» создадут два нацпарков - «Тогул» и «Горная Колывань». На общественных обсуждениях граждане, живущие рядом с ними, высказали множество опасений по поводу будущих ограничений. Возможно им запретят собирать там грибы и ягоды, косить сено, пасти скот, заниматься пчеловодством.

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По словам Беребердиной, требуется точная коррректировка законов в этой части. Это позволит исключить неоднозначное толкование и повысить доверие общественности к созданию нацпарков.

«Просим поддержать наше предложение о внесении изменений в Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях в части расширения прав тех, кто будет жить вблизи национальных парков», - резюмировала замминистра.

Ранее письмо с подобными предложениями правительство Алтайского края направило в Минприроды РФ.