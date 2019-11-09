Бутина нашла работу при уполномоченном по правам человека

Новости 23.11.2019 10:40 170

Мария Бутина, после возвращения из американской тюрьмы, побывала в Барнауле, а потом поехала в Москву. Она нашла работу. Ей предложили должность эксперта в рабочей группе уполномоченного по правам человека в России по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

«Мне кажется, с учетом ее собственного опыта, желания работать на этом направлении мы сможем создать дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой», - сообщила Москалькова.

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По ее словам, специально созданная рабочая группа ученых и общественников займется поддержкой родственников, проведением встреч, подготовкой необходимых заявлений для сообщества по гражданам России, находящимся за границей.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.