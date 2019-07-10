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Цифровой экран поставят на входе стадиона «Динамо» в Барнауле

Новости
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На стадионе «Динамо» в Барнауле, который недавно реконструировали, побывала группа силовиков и чиновников. Они обсудили возможность установки на входе мультимедийного экрана. На встрече побывали первый замглавы администрации города Вячеслав Франк, Председатель АКОО ОГО ВФСО «Динамо», начальник УФСБ России по Алтайскому краю, генерал-майор Юрий Мороз, президент ФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин и директор филиала ООО «Гэллэри Сервис» Роман Кубраков.

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Напомним, этим летом на стадионе обновили вход и кассы. Таким образом, спортивный объект вернул облик 1950-60 годов, который считался украшением перекрестка проспекта Ленина с улицей Никитина. По словам Романа Кубракова, экран поставят перед новым годом. Об этом сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

На цифровом билборде планируют размещать турнирную таблицу, итоги игр футбольной команды, транслировать матчи и соревнования, а также социальные и рекламные ролики. В «Гэллэри Сервис» заявили, что планируют поставить еще один экран на здании отреставрированной «Титов-арены» (Дворец спорта). Размещение этого объекта обсудят на ближайшем градостроительном совете.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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