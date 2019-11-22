Как в Алтайском крае прошел Слет сельской молодежи СФО

Новости 22.11.2019 18:30 291

С 19 по 22 ноября Алтайский край в одиннадцатый раз принимал Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь». Организаторами выступили управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с АГАУ при поддержке правительства региона и аппарата полпреда в СФО.

В слете приняли участие 300 человек из всех регионов СФО. В течение нескольких дней они оттачивали свои лидерские качества, знакомились с практиками успешных проектов по созданию молодежных пространств, получали необходимые в будущем навыки для развития сельских территорий.

В рамках слета работали несколько образовательных площадок. Среди них - «Креативная экономика», «Мой бизнес», «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях», «Российский союз сельской молодёжи».

Эксперты познакомили участников с технологиями, механизмами и кейсами, позволяющими сделать жизнь сельской молодежи более интересной и разнообразной.

В рамках экспертной сессии с участниками слета встретились депутат Госдумы Наталья Кувшинова, зампредседателя АКЗС Сергей Серов, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, первый зампредседателя ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и др.

В ходе дискуссии обсуждался широкий спектр вопросов: от создания коворкинг-центров до грантовой поддержки инициатив. «Мы рады, что есть возможность услышать инициативы, которые люди хотят реализовать на местах», – подчеркнул Дмитрий Перкуровский.

На площадке «Мой бизнес» участники слета пообщались с алтайскими предпринимателями Николаем Леоненко и Оксаной Некрасовой. Эксперт Анатолий Коротаев рассказал о кооперации через практику. В ходе деловой игры участники площадки выяснили, что такое кооперация и каковы тенденции развития этого направления.

«Впервые участвую в таком мероприятии. Для меня на площадке все новое, тем более что я никогда не занималась бизнесом самостоятельно, и эта сфера мне мало знакома. Все очень интересно, много ценной информации приобрела», – поделилась своими впечатлениями Анна Кайст.

В рамках площадки «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях» представители девяти муниципалитетов края приняли участие в форсайт-сессии. Модераторами площадки выступили тренеры из Новосибирска. Итогом работы стала презентация конкретных проектов, которые участники будут реализовывать на своих территориях.

«Наше пространство будет открытым в прямом смысле слова. Работали над проектом, как вокруг стадиона разместить детскую и баскетбольную площадки, уличные тренажёры, провести озеленение, чтобы была зона для прогулок. Есть идеи по привлечению средств, партнёров», – рассказал о своем проекте участник из Целинного района Алексей Назаров.

Участники площадки «Креативная экономика» работали на слёте сельской молодежи во главе экспертом по креативной экономике и созданию креативных пространств Дмитрием Шацковым.

«Что такое креативная экономика? Это экономика идей, задача которой создать такой проект, благодаря которому каждый сможет зарабатывать на своих идеях и творчестве. Для реализации проектов нужны интересные, а лучше всего, уникальные идеи», - резюмировал эксперт.

Одним из ключевых этапов в работе площадки стала деловая игра.

«Мы, совместно с Центром прикладной урбанистики, Бюро Urban App и Агентством Регионального Развития Алтайского края, думаем над тем, как запустить образовательные программы для тех, кто хочет обучиться новым профессиям, чтобы работать в селе, например, стать модератором и реализовывать проекты креативной экономики, которые улучшат жизнь в деревне», - рассказал Дмитрий Шацков.

Традиционно на слете организовал свою образовательную площадку Российский союз сельской молодежи. Основной вопрос, который обсуждался на этот раз – что делать, чтобы молодежь оставалась в селе?

«В первую очередь, необходимо решить вопрос социального обеспечения. Молодежь хочет получать достойную зарплату, иметь возможность приобретения жилья. Все родители хотят водить своих детей в хорошую школу, в больницу, где есть специалисты узкого профиля, после работы выйти с ребенком на детскую или спортивную площадку, в центры творчества – это сегодня архиважно», – поделилась своим мнением Наталья Кувшинова.

Дмитрий Пекуровский рассказал о механизмах вовлечения молодёжи в реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Он уточнил, что в настоящее время существует много госпрограмм, есть возможность выйти на связь с экспертами, которые готовы взаимодействовать с представителями сельской молодежи и развивать инициативы на местах.

В рамках деловых экскурсий участники слета посетили перерабатывающие предприятия и передовые хозяйства Алтайского края, познакомились с деятельностью молодежных центров, встретились с предпринимателями, развивающими свой бизнес на селе.

Также для участников была подготовлена досуговая программа. В их числе – квиз, настольные игры, турнир по киберспорту, литературный спектакль и др.