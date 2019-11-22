Проект застройки Лесного пруда рассмотрят на градсовете

Новости 22.11.2019 18:10 79

Представители рабочей группы по созданию искусственного земельного участка в бывшей пойме реки Барнаулки побывали сегодня на территории Лесного пруда. Инвестору рекомендовано представить подробный проект визуализации и планировки территории для рассмотрения на заседании Градсовета, передает пресс-служба мэрии.

Выехавшие на местность представители мэрии, архитекторы депутаты БГД и представители региональных ведомств ознакомились с территорией, рассматриваемой под формирование искусственного земельного участка, уточнили его площадь и границы, а также градостроительное зонирование в соответствии с ПЗЗ.

По единодушному мнению участников выездного совещания, территорию бывшей поймы Барнаулки обустраивать нужно, однако предварительно следует выполнить серьезные расчеты и согласования. При освоении участка инвестору следует учесть необходимость строительства транспортной магистрали, связывающей проспект Красноармейский с Ленточным бором, а также объектов социального назначения – детских садов, школ и поликлиник.