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Проект застройки Лесного пруда рассмотрят на градсовете

Новости
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Представители рабочей группы по созданию искусственного земельного участка в бывшей пойме реки Барнаулки побывали сегодня на территории Лесного пруда. Инвестору рекомендовано представить подробный проект визуализации и планировки территории для рассмотрения на заседании Градсовета, передает пресс-служба мэрии.

Выехавшие на местность представители мэрии, архитекторы депутаты БГД и представители региональных ведомств ознакомились  с территорией, рассматриваемой под формирование искусственного земельного участка, уточнили его площадь и границы, а также градостроительное зонирование в соответствии с ПЗЗ.

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По единодушному мнению участников выездного совещания, территорию бывшей поймы Барнаулки обустраивать нужно, однако предварительно следует выполнить серьезные расчеты и согласования. При освоении участка инвестору следует учесть необходимость строительства транспортной магистрали, связывающей проспект Красноармейский с Ленточным бором, а также объектов социального назначения – детских садов, школ и поликлиник.

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: barnaul.org

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