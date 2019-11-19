Ракшин готов потратить на спорткомплекс в ленточном бору 300 млн рублей

Бизнесмен Александр Ракшин рассматривает возможность строительства нового спорткомплекса в районе «Трассы здоровья», которая располагается в ленточном бору в нагорной части Барнаула. Об этом сообщил руководитель ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.
О планах бизнесмена Пургин рассказал в рамках общественной дискуссии на тему «Бизнес, экология, политика и общество: баланс интересов», которая состоялась в пятницу, 22 ноября.
«Наверняка многие из вас бывают на "Трассе Здоровья" и знают, что она начинается с непонятного заведения, которое называют база «Динамо». Она сегодня не соответствует ни времени, ни месту», - пояснил он.
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По его словам, Ракшин намерен вложить 300 млн рублей собственных средств и построить современное помещение, где можно было бы остановиться и спокойно подготовиться к прохождению трассы или принять душ по завершению тренировки.
«Для него это проект из сферы меценатства. Он не рассчитывает на какую-то быструю окупаемость, даже если речь идет о ближайших 15-20 годах. В том же районе есть небольшой гостиничный пристрой, который был создан для приезжающих на обследование», - рассказал Пургин.
Он уточнил, что каждый раз эта мечта "разбивается" о ряд препятствий - организационного и территориального характера, которые требуют еще 300 млн рублей. Как пояснил топ-менеджер, Ракшин уточняет, что он не общественник, поэтому такие решения сам принимать не может, но этого могут захотеть горожане. Юрий Пургин данным примером дал понять, что власти плохо работают с потенциальными инвесторами, а также не привлекают к дискуссии всех заинтересованных лиц.
Ракшина наградили за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и т.д.