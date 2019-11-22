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Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Новости
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19 декабря пройдет ежегодная пресс-конференции президента России Владимира Путина. Информация размещена на сайте Кремля. Место проведения пока не уточняется. Тем временем стартовал прием заявок на мероприятие от журналистов.

Список журналистов, получивших аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru 13 декабря.

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На мероприятие аккредитованы четыре алтайских журналиста

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Напомним, в прошлом году пресс-конференция президента побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов – мероприятие посетили 1702 представителя СМИ. Среди них были и четыре алтайских журналиста: корреспондент «Алтайской правды» Кристина Ливер, корреспондент Вадим Слюсарев и видеооператор Дмитрий Козерлыга с «Катунь 24», а также корреспондент «Вечернего Барнаула» Алиса Тростникова.

Впрочем, задать вопрос в 2018 году никому из них так и не удалось. Алтайские журналисты хотели поговорить с президентом о раздельном сборе мусора, проблемах цифрового вещания и ситуации вокруг лесных боров.

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Автор: Политсиб.ру

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