Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Новости 22.11.2019 16:55 86

19 декабря пройдет ежегодная пресс-конференции президента России Владимира Путина. Информация размещена на сайте Кремля. Место проведения пока не уточняется. Тем временем стартовал прием заявок на мероприятие от журналистов.

Список журналистов, получивших аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru 13 декабря.

От Евдокимова до ипотеки: что волновало алтайских журналистов при общении с Путиным Новости 18.12.2018 18:15 На мероприятие аккредитованы четыре алтайских журналиста 952

Напомним, в прошлом году пресс-конференция президента побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов – мероприятие посетили 1702 представителя СМИ. Среди них были и четыре алтайских журналиста: корреспондент «Алтайской правды» Кристина Ливер, корреспондент Вадим Слюсарев и видеооператор Дмитрий Козерлыга с «Катунь 24», а также корреспондент «Вечернего Барнаула» Алиса Тростникова.

Впрочем, задать вопрос в 2018 году никому из них так и не удалось. Алтайские журналисты хотели поговорить с президентом о раздельном сборе мусора, проблемах цифрового вещания и ситуации вокруг лесных боров.