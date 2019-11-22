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Алтайский суд на три года отправил в колонию 16-летнего угонщика-рецидивиста

Новости
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Турочакский районный суд присудил 16-летнему подростку 3 года колонии за угон автомобиля, передает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

23 июня в Турочаке ранее судимый за совершение имущественных преступлений 16-летний парень, зная, что на территории пилорамы находится припаркованный автомобиль, принадлежащий его знакомому, решил его угнать. После этого подросток собирался поехать в соседнее село на рыбалку. Он принес с собой бензин и аккумулятор, отремонтировал систему зажигания и запуска двигателя, накачал шины и уехал, но при переезде через ручей возле села Советский Байгол застрял.

Следующий эпизод произошел в Турочаке 11 июля. Юноша, проходя по улице Солнечная Поляна, увидел автомобиль и решил покататься. Через неостекленное окно веранды угонщик проник в помещение, взял ключи, вылез наружу и совершил угон. Автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД, после чего обвиняемого задержали.

В ходе предварительного следствия оба угнанных обвиняемым транспортных средства были возвращены владельцам.

Автор: Политсиб.ру

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