Алтайский суд на три года отправил в колонию 16-летнего угонщика-рецидивиста

Новости 22.11.2019 16:10 99

Турочакский районный суд присудил 16-летнему подростку 3 года колонии за угон автомобиля, передает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

23 июня в Турочаке ранее судимый за совершение имущественных преступлений 16-летний парень, зная, что на территории пилорамы находится припаркованный автомобиль, принадлежащий его знакомому, решил его угнать. После этого подросток собирался поехать в соседнее село на рыбалку. Он принес с собой бензин и аккумулятор, отремонтировал систему зажигания и запуска двигателя, накачал шины и уехал, но при переезде через ручей возле села Советский Байгол застрял.

Следующий эпизод произошел в Турочаке 11 июля. Юноша, проходя по улице Солнечная Поляна, увидел автомобиль и решил покататься. Через неостекленное окно веранды угонщик проник в помещение, взял ключи, вылез наружу и совершил угон. Автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД, после чего обвиняемого задержали.

В ходе предварительного следствия оба угнанных обвиняемым транспортных средства были возвращены владельцам.