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Площадь Сахарова в Барнауле закроют на полтора месяца для автомобилистов

Новости
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1 декабря в Барнауле начнется обустройство главной новогодней площадки города на площади Сахарова. Как обычно, здесь будет построен снежный городок, установлена елка, устроена иллюминация. В связи с этим, с 8 часов утра будет организовано перекрытие движения транспорта по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина. Проезд откроется 17 января после демонтажа городка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также с 20 декабря по 20 января будет закрыты для всех видов транспорта подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21).

В день открытия районных елок - 28 декабря – ограничат проезд машин вблизи праздничных площадок Октябрьского и Ленинского районов. С 15 до 19 часов нельзя будет проехать по участку улицы Георгия Исакова от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского, с 17.00 до 19.00 - по четной стороне проспекта Ленина от Чеглецова до Петра Сухова.

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Открытие новогодней елки запланировано на 28 декабря

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Движение автобусов в этот период будет организовано следующим образом:

По маршруту №6: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Антона Петрова – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;
По маршруту №24: ул.Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;
По маршруту №29: …ул.Георгия Исакова – четная сторона ул.Островского – ул.Юрина – ул.Малахова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Малахова – ул.Юрина – четная сторона ул.Островского – ул.Георгия Исакова, далее – по маршруту;
По маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении движение будет организовано по ул.Северо-Западной – пр-кту Калинина – пр‑кту Космонавтов, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.
Движение троллейбусного маршрута №1 будет осуществляться по следующей схеме: от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «пл.Баварина» –   по маршруту, в обратную сторону: пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора – ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – остановка «Барнаульский зоопарк».

Автор: Политсиб.ру

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