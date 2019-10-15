Поправки алтайских эсеров будут учтены при рассмотрении бюджета во втором чтении

Новости 22.11.2019 15:55 113

Около 600 млн рублей удалось перераспределить справедливороссам в проекте краевого бюджета на предстоящий год ко второму чтению. Большинство поправок эсеров были одобрены рабочей группой по подготовке закона о региональном бюджете и профильным комитетом АКЗС, сказано на сайте реготделения партии.

"Мы – конструктивная оппозиция. Наша основная задача – не просто высказывать свою политическую позицию, но и решать конкретные проблемы наших избирателей", - отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Как уже сообщалось, ко второму чтению закона о краевом бюджете его доходы и расходы в результате выделения дополнительных средств из федерального бюджета увеличились на 10,6 млрд рублей.

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"Большинство наших поправок, который традиционно носят социально ориентированный характер, учтено разработчиками бюджета. В денежном выражении это составляет около 600 млн рублей. Причем 500 млн из них – это дополнительные средства, выделяемые в качестве дотации на сбалансированность местных бюджетов, что очень важно, учитывая тотальную их дефицитность", - прокомментировал Молотов.

Известно, что дополнительные средства будут выделены на реализацию краевой программы "Формирование современной городской среды" (более 60 млн рублей), на приобретение расходных материалов для инсулиновых помп детям-диабетикам, на покупку жилья для детей-сирот, финансирование детско-юношеского спорта, патриотические смены в детских лагерях, деятельность поисковых отрядов и др.

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Принятие большинства предложений эсеров свидетельствует о наличии конструктивного диалога с губернатором и правительством Алтайского края, констатировал Александр Молотов.

"Но это не значит, что все проблемы, о которых постоянно говорят справедливороссы, решены. Речь идет, прежде всего о необходимости большей, чем запланировано, индексации зарплаты (повышении должностных окладов) работникам краевой бюджетной сферы и госслужащим, повышении размера компенсациионной выплаты на питание учащихся семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также индексации социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и другим категориям граждан. Надеемся, что средства на решение этих вопросов все же будут изысканы в течение предстоящего года – во всяком случае фракция СР будет на этом настаивать", - заключил руководитель фракции.