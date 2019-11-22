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Чем известен «топливный магнат», у которого забрали ТЭЦ Ярового?

Новости
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Сегодня в городе Яровое Алтайского края введен режим ЧС, чтобы находящаяся в частных руках местная ТЭЦ могла перейти под контроль государства. «Политсибру» выяснил, какими еще предприятиями владеют нынешние собственники ТЭЦ Ярового – Константин и Алексей Вальтеры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», помимо компании «ТПК Ресурс», в которой 90% принадлежит Константину Вальтеру, а остальные 10% – его сыну Алексею, семья Вальтеров является совладельцами нескольких компаний в Москве, Екатеринбурге и райцентре Благовещенка Алтайского края.

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Урал

ООО «АКСПРО-Урал»

Компания зарегистрирована 17 января 2019 года в Екатеринбурге. Занимается арендой и лизингом грузовиков. Совладельцами выступают Константин и Алексей Вальтеры, которым принадлежит 75% и 25% фирмы, соответственно. В качестве директора указан Антон Шкарупа – бывший генеральный директор ООО «ЯТЭК». На его странице в ВК также указано, что он является начальником отдела МУП «ЯТЭК».

ООО «Энерго-Альянс» и ООО «Энерго-Импульс»

Ранее Константин Вальтер входил в число совладельцев еще двух екатеринбургских фирм: ООО «Энерго-Альянс» и ООО «Энерго-Импульс», занимающимися оптовой торговлей твердым топливом. Компании промаркированы как высокорисковые, предоставленные ими сведения о юридическом адресе (одинаковом) и руководителе признаны недостоверными, операции по счетам приостановлены налоговой.

Режим ЧС объявлен в замерзающем Яровом

Режим ЧС объявлен в замерзающем Яровом

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Алтай

ООО «Алтайтеплосервис»

Фирма зарегистрирована в 2014 году в поселке Благовещенка, занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии). 65% принадлежит Константину Вальтеру, 12,27% – его сыну Алексею, 22,73% – ООО «ТПК Ресурс». Генеральным директором указан Сергей Усик – бывший гендир ООО «ТПК Ресурс». Телефон компании указан несколькими юрлицами, имеются незавершенные исполнительные производства на сумму свыше 14 млн рублей, компания входит в реестр должников по уплате налогов, собственный капитал отсутствует. В начале октября федеральная налоговая служба потребовала признать фирму банкротом за неуплату почти миллиона рублей.

ООО «ЯТЭК»

Компания зарегистрирована в 2017 году в Яровом, она управляет местной ТЭЦ (с сегодняшнего дня временно отстранена). Фирма полностью принадлежит ООО «ТПК Ресурс». Директором значится Сергей Узлов, ранее владевший половиной фирмы по производству пиломатериалов и двумя компаниями, занимавшимися оптовой торговлей топливом (на Кузбассе и в Республике Алтай).

ООО «ТПК Ресурс»

Компания зарегистрирована в 2012 году и является головной для ООО «ЯТЭК» и ООО «Алтайтеплосервис». Ранее имела еще одну дочернюю фирму – ООО «АТС Змеиногорск».  Основной вид деятельности «ТПК Ресурс» – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. В качестве генерального директора указана Марина Симакова, ранее входившая в число совладельцев кемеровской структуры, занимавшейся выдачей потребительских кредитов.

Губернатор Алтайского края ободрил жителей Ярового

Губернатор Алтайского края ободрил жителей Ярового

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Москва

Активами в Москве владеет лишь Вальтер-младший. Ему принадлежат по 1/3 ООО «Сайтсофт» и ООО «Прессиндекс», занимающихся разработкой компьютерного программного обеспечения. Кроме того, Алексей Вальтер владеет 10% уставного капитала ООО «Спектрдата», ведущей деятельность по обработке данных и предоставляющей услуги по размещению информации.

Ни одного целого котла: почему остановилась ТЭЦ Ярового

Многострадальная ТЭЦ Ярового

Что касается ТЭЦ Ярового, то купить ее, по словам Вальтера, ему в 2016 году предложил Виктор Мещеряков – заместитель тогдашнего губернатора Александра Карлина, отвечавший за энергетику.

«Договорились с Мещеряковым, что я проведу поставку угля на сумму стоимости станции – 160 млн  руб. За уголь мне заплатили деньги, которыми я рассчитался за станцию», – рассказал Вальтер «Алтайской правде».

Вряд ли Мещеряков мог самостоятельно принять подобное решение – более вероятно, что такое указание было получено им от вышестоящего руководства.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: pikabu.ru

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