Бывший депутат Барнаульской гордумы лишен кандидатских «корочек»

Новости 22.11.2019 14:40 143

Бывший депутат Барнаульской городской Думы Иван Куц потерял ученую степень кандидата экономических наук в связи с найденным в его диссертации плагиатом. Документ за подписью первого замминистра Григория Трубникова опубликовало сетевое сообщество «Диссернет».

По данным «Диссернета», заявление с требованием лишить Куца ученой степени было направлено экспертному совету Высшей аттестационной комиссии от организации «Общество специалистов доказательной медицины» и нескольких частных лиц.

Напомним, что экс-депутат БГД стал кандидатом экономических наук еще в 2011 году. Решение было принято диссертационным советом Московской академии предпринимательства при столичном правительстве. Диссертация на тему «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» была защищена по специальности «Экономика и управление народного хозяйства».

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Конкретные претензии у «Диссернета» к диссертации Куца появились в мае 2014 года. Проведенный анализ показал, что заимствования составляют 65%, а материал схож с диссертацией Анны Мальцевой, которая защищала свою работу в Академии труда и социальных отношений.

Иван Куц был депутатом пятого и шестого созывов гордумы Барнаула в Алтайском крае. Он избирался в 2008 и 2015 годах соответственно.

Интересен тот факт, что пойман на плагиате ранее был и отец Ивана Куца – Василий. В свое время он избирался в состав Алтайского Заксобрания.