Эксперты назвали профессии, которые скоро могут исчезнуть

Новости 22.11.2019 13:35 150

Представители Института развития интернета (ИРИ) привели список профессий, которые, по их мнению, сейчас находятся под угрозой исчезновения в связи с появлением новых технологий, пишет РБК.

В числе таких профессий оказались водители такси, продавцы и грузчики. По мнению экспертов, эти профессии могут перестать быть востребованы и исчезнуть, так как не требуют творческого подхода, эмоционального интеллекта и развитого воображения. Кроме того, им не требуется принимать сложные решения.

Институт развития интернета был создан в 2015 году и стал площадкой, на которой технологические компании обсуждают проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками.

Что касается профессий, которые останутся востребованными, то, по мнению специалистов Всероссийского научно-исследовательского института труда, спрос останется на педагогов, бухгалтеров, поваров, токарей, сварщиков и официантов. Также в ближайшие годы востребованы будут дефицитные профессии, такие как электромонтер, электрослесарь-ремонтник, инженер-химик и другие.